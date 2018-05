Melanie C van de Spice Girls naar Parkpop Saturday Night

Parkpop Saturday Night heeft naast Kim Wilde nu ook voormalig ‘Sporty Spice’ Melanie C gestrikt voor een concert op de zaterdag voor Parkpop.

Met de Spice Girls scoorde de zangeres grote hits zoals ‘Wannabe’, ‘Spice up your life’ en ‘Viva forever’. Maar ook tijdens haar glansrijke solocarrière stond ze veelvuldig in de hitparades met songs als ‘When you’re gone’ (met Bryan Adams), Never be the same again (met Lisa ‘Left Eye’ Lopes) en ‘I turn to you’. In 2006 trad Mel C. al eens op tijdens Parkpop.

Parkpop wilde eigenlijk pas woensdag naar buiten brengen dat de voormalige Spice Girl naar het festival komt, maar dinsdagochtend lekte de naam toch nog uit. Tijdens Parkpop Saturday Night zijn er verder onder meer concerten van Jason Donovan, Hot Chocolate, Clouseau, De Dijk en Gruppo Sportivo.

Parkpop Downtown

Ook over het programma van Parkpop Downtown op de vrijdag voor het festival is nu meer bekend. Onder de naam ‘Diverge’ organiseert Parkpop op vrijdag 22 juni een aantal activiteiten op en rond de Grote Markt, met live artiesten, kledingontwerpers, DJ’s en meer. Er zijn dan concerten van onder meer The Buttshakers en Amartey. Op zondag 24 juni treden tijdens Parkpop acts op als Bløf, De Jeugd van Tegenwoordig, Danny Vera, The Dubbeez, Roachford en The Fratellis.

