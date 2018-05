Mortiergranaat en vlammenwerper gevonden in Kijkduin, restaurant en huizen ontruimd

Premier Rutte sluit expositie oud-nachtburgemeester René Bom af

Niemand minder dan premier Mark Rutte sluit zaterdag 19 mei de ‘rockfoto-expositie’ van ex-nachtburgemeester René Bom af in Marcello’s Art Factory aan de Koningin Emmakade.

Tijdens zijn nachtburgemeesterschap bracht Bom vele bezoeken backstage, in kleedkamers, op festivals en in ateliers bij bekende en minder bekende artiesten. Een selectie van die foto’s is momenteel te zien op de expositie ‘Bom Rockt’.

De foto’s van Bom zijn te koop. De opbrengst gaat naar Stichting Leergeld Den Haag, een organisatie die schoolgaande kinderen van sociale minima financieel ondersteunt door schoolreisjes en -kampen te bekostigen.