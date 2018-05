Mortiergranaat en vlammenwerper gevonden in Kijkduin, restaurant en huizen ontruimd

Tijdens graafwerkzaamheden op het Deltaplein in Kijkduin zijn dinsdagmiddag een mortiergranaat en een vlammenwerper van voor de Tweede Wereldoorlog gevonden. De vlammenwerper is inmiddels door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) meegenomen en aan een museum gegeven. De mortiergranaat is inmiddels door medewerkers van de EOD gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

Volgens de politie werd de mortiergranaat aangetroffen ter hoogte van het bekende speelschip op de boulevard. De vlammenwerper werd nabij het eerste explosief gevonden. Het nabijgelegen restaurant Hudson en twee nabijgelegen huizen zijn ontruimd.

Op Kijkduin wordt sinds een tijdje flink verbouwd, de boulevard en omgeving worden op de schop genomen.

Luister hier naar het interview met de woordvoerder van de politie op Den Haag FM.