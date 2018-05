WINACTIE: VIP-kaarten voor het Bevrijdingsfestival Den Haag

Den Haag FM geeft deze week unieke kaarten weg voor de VIP-ontvangst van het Bevrijdingsfestival Den Haag op het Malieveld.

Met uitzicht op het het hele festivalterrein kan je daar genieten van de optredens. Tijdens het festival zijn er concerten van Di-rect, Josylvio, Milli Vanilli, Rondé, Candy Dulfer en vele anderen. Ook dit jaar verzorgt Hilton The Hague deze luxe ontvangst voor de aanwezige captains of industry, bekende Hagenaars, artiesten, politici, sponsoren en NGO’s. Voor gratis hapjes en drankjes wordt uiteraard gezorgd. LET OP: Personen onder de 18 jaar krijgen geen toegang tot het VIP-terras.

Wil jij met een vriend of vriendin het festival bekijken vanaf de Hilton The Hague VIP Lounge? Vul dan snel hieronder je gegevens in en hou je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen deze week live op Den Haag FM met de winnaars van de VIP-kaarten.

Check het hele festivalprogramma op: www.bevrijdingsfestivaldenhaag.nl

Jouw gegevens Naam*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

E-mail*

Geboortedatum*

Waarom wil jij zaterdag 5 mei naar de VIP-ontvangst van het Bevrijdingsfestival Den Haag?

Ja Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen