Zaterdag Live op Den Haag TV over Bevrijdingsdag

Elke week is het programma Zaterdag Live te zien op Den Haag TV en te beluisteren op Den Haag Totaal. In de uitzending komend weekend wordt onder meer aandacht besteed aan Bevrijdingsdag.

Het is dit jaar alweer 73 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. In het stamtafelgesprek van Zaterdag Live wordt teruggeblikt op de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Nederland, met name van Den Haag en Scheveningen. Ook wordt aandacht besteed aan de visie van jongeren op deze periode van herdenking en het feest van bevrijding, aan de hand van een onderzoek van de Haagse Hogeschool.

In de studio van RTV Discus aan De Dreef 247 wordt zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur gesproken over deze onderwerpen met onder meer veteraan Öner Catalpinar, een vertegenwoordiger van de Haagse Hogeschool, verzamelaar Evert de Niet en met Pawel Tabor en Claudia Cenkala die alles weten over de rol van het Poolse leger bij de bevrijding van Europa.