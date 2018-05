Check hier het tijdschema van het Bevrijdingsfestival Den Haag op het Malieveld

WINACTIE: Vrijkaarten voor Ruben Hein in Paard

Komende zaterdag is de elfde editie van het Bevrijdingsfestival Den Haag, met podia op het Malieveld én in het gebouw van de Tweede Kamer.

Dit jaar zijn er onder meer concerten van Di-rect, Josylvio, Milli Vanilli, Rondé, Candy Dulfer en vele anderen. Naast de twee hoofdpodia kan je op het Malieveld ook terecht in de All-4-Music Dance Area, de Haags Hiphop Centrum Area, het Plein van de Vrijheid en op de grote festivalmarkt. Picnic verzorgt een apart kinderterrein. De Tweede Kamer houdt een Open Dag met optredens van Woezel & Pip, The Clarks en Samantha Steenwijk.

Dankzij subsidies van de gemeente Den Haag, verschillende ministeries en een groot aantal fondsen en sponsors is het festival gratis toegankelijk. Het publiek draagt bij aan het festival door voor de eerste drankbeker een muntje te betalen.

www.bevrijdingsfestivaldenhaag.nl

TIJDSCHEMA:

HOOFDPODIUM

13.00-13.30 Fedde le Grand

14.00-14.30 Get On Stage

15.05-15.15 Opening door Karsten Klein

15.15-16.15 Candy Dulfer

16.55-17.00 5 voor vijf

17.00-18.00 Tim Akkerman sings The Boss

18.45-19.30 Fab Morvan (Milli Vanilli)

20.15-21.00 Rondé

21.45-23.00 Di-rect

SENA PERFORMERS STAGE

13.45 – 14.15 Speakeasy

14.45 – 15.30 The Navigators & Friends

16.00 – 16.30 Stoorzender

16.45 – 17.15 Rochelle

17.30 – 18.00 SBMG

18.15 – 18.45 H3C Showcase

19.00 – 19.30 Josylvio

19.45 – 20.15 Mystery Glasses

20.15 – 21.00 DJ Don James

21.00 – 22.00 Diaz & Bruno

22.00 – 23.00 DJ’s Tony Star & Matsoe Matsoe

ALL-4- MUSIC DANCE AREA

12.00 – 13.00 Dennis Olivieira

13.00 – 14:00 Wicked G

14.00 – 15.00 Stavros Martina

15:00 – 16.00 Rudy Lima

16.00 – 18.00 SWG

18:00 – 19.00 Mark Major

19.00 – 19.30 Alan Serano

19.30 – 20:00 Fields

TWEEDE KAMER PODIUM (Lange Poten 4)

11.30 – 12.00 Woezel & Pip

13.00 – 13.30 Samantha Steenwijk

14.30 – 15.30 The Clarks

VFONDS BUSPLATFORM 1

13.30 – 14.15 Haags Dichtersgilde

14.30 – 15.15 Wim Willems over Ru Paré

15.30 – 17.00 Bezoek expositie Gezichten van verzet

17.30 – 18.30 Vrijheidscollege door Lucas De Man

VFONDS BUSPLATFORM 2

14.00 – 14.45 Het bevrijdingsverhaal van Leila Prnjavorac

15.00 – 15.45 Berichten van Thuis

16.00 – 17.00 Puur Gelul, met Marcel van Roosmalen

17.15 – 18.15 Puur Gelul, met Wilko Terwijn

HAAGS HIPHOP CENTRUM AREA

13.00 – 17.00 Diverse rap- en danceacts

HAVANA: THE AFTERPARTY (Buitenhof 19)

23.00 – 04.00 Met Kevin Ordunã en MC Gimmick