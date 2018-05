Nieuw kunst- en muziekfestival in Haagse binnenstad: Uit het Gareel

Den Haag heeft er een festival bij. Donderdagavond is de eerste editie van Uit Het Gareel. Op drie locaties in de Haagse binnenstad openen verschillende kunstexposities onder muzikale begeleiding. Organisator Frederique de Zeeuw blikte woensdagochtend op Den Haag FM alvast vooruit.

Het festival is gebaseerd op een Zuid-Afrikaans concept ‘First Thursdays’. “Iedere eerste donderdag van de maand worden winkels en uitgaansgelegenheden gebruikt als expositieruimte van lokale kunstenaars”, zegt Frederique in het programma Haagse Ochtendradio. “Waarom zou dat niet in Den Haag kunnen? We hebben het Conservatorium en de kunstacademie in de stad zitten.”

Uit Het Gareel is donderdagavond in de cafés Beergarden, Paardcafé en Bleyenberg. De Haagse kunstenaars Gordon Meuleman, Jawgem, Erwin Verkade, Julie de Ruijter en Studio Dario tonen hun werk. Als het aan Frederique ligt blijft het niet bij deze ene keer. “Het liefst doen we het elke maand. Vooralsnog beginnen we met vier keer per jaar”, aldus De Zeeuw.

Luister hier naar het interview met Frederique de Zeeuw op Den Haag FM.