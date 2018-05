Opnieuw herrie bij Muziekcafé Foots: “Ze hebben een camera op mijn terras gezet”

Opnieuw lijkt er gedoe te zijn om Muziekcafé Foots aan de Reinkenstraat.”Ik heb al een heleboel mensen horen zeggen dat ze voorlopig niet durven te komen”, zei uitbaatster Soesila Sewratan tegen Den Haag FM. Twee weken geleden plaatsten buren een camera die direct gericht staat op het terras van haar café. “Ze willen niet gefilmd worden en blijven dus weg. Ik ben wéér met mijn rug tegen de muur gezet.”

Eerder dit jaar legde de gemeente Sewratan een boete van 10.000 euro op omdat de muziek in haar café te hard stond. Een klachtenregen van haar nieuwe bovenburen bleek de aanleiding om geluidsmetingen te doen. “Ik ga in hoger beroep tegen de boetes. Ze hebben bij mij metingen gedaan die slechts één decibel boven de geluidsnorm uitkwamen. Tijdens de live-muziekavonden spelen muzikanten nu dus alleen nog akoestisch.” Hoewel ze positief probeert te blijven, gaat Soesila inmiddels gebukt onder de stres. “Ik wil ook niet meer dat mijn dochtertje op het terras speelt als ik voorbereidingen tref op de zaak. Het idee dat er een camera op haar gericht staat, daar wordt ik gewoon misselijk van. Je weet nooit waar beelden terecht kunnen komen. Ik slaap er gewoon niet meer van.”

Inmiddels heeft de onderneemster een advocaat in de hand genomen en de buren verzocht om de opnameapparatuur weg te halen. “Ik had het graag anders opgelost, maar ze hebben er gelijk een advocaat op gezet. Dan moet ik het ook zo spelen.” De desbetreffende buurman ontkent tegenover Den Haag FM stellig dat hij de camera die gericht staat op het terras van Foots heeft geplaatst. “Ik weet dat mijn buurman zo’n camera geplaatst heeft, maar verder weet ik er niks van. Ik heb wel een camera in mijn deurbel zitten maar daar gaat het volgens mij niet over”, aldus de bovenbuurman. Zijn advocaat was niet bereikbaar voor commentaar.

Heksenjacht

Raadslid Ralf Sluijs van Groep de Mos heeft schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder. “Ik ga de wethouder na deze nieuwe gebeurtenissen opnieuw vragen om de boetes kwijt te schelden en de buren op te roepen om in gesprek te gaan met mevrouw Sewratan. Deze heksenjacht moet zo snel mogelijk afgelopen zijn voordat de ondernemer eraan onderdoor gaat.”

Foto: (Soesila Sewratan)

Luister hier naar het interview met Soesila Sewratan op Den Haag FM.