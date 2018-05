Popagenda Scheveningen en De Maatschappij zoeken ‘Het Scheveningse Lied’

Voor het feestjaar ‘Feest aan Zee 200 jaar Scheveningen Bad’ organiseert Popagenda Scheveningen in samenwerking met Muziekcafé aan De Maatschappij de zoektocht naar ‘Het Scheveningse Lied’. Woensdagavond is de zevende voorronde van de tien. Organisator Alexander Serban (rechts op foto) en muzikant Arie Spaans (links) waren woensdagochtend te gast bij Den Haag FM om erover te vertellen.

“We waren blij verrast dat we zestig aanmeldingen hadden”, zegt Serban in het programma Haagse Ochtendradio. “Uiteindelijk hebben we er veertig uitgezocht en verdeeld over tien voorrondes. De winnaar van elke ronde plaatst zich voor de finale en komt op een speciale verzamel cd.” Arie Spaans, bekend van de band Ragmob, is een van de deelnemers die woensdagavond aan de beurt is. “Het is voor het eerst dat ik in het Nederlands zing”, aldus Spaans.

Woensdagavond is de zevende voorronde, met Arie Spaans. De voorrondes van Het Scheveningse Lied zijn de komende drie woensdagen in De Maatschappij. Op woensdag 30 mei is de grote finale in de Grote Kerk in de Keizerstraat.

Luister hier naar het interview met Alexander Serban en Arie Spaans op Den Haag FM.