PVV wil verbod op kalifaatconferentie in zalencentrum Opera

De PVV wil dat een conferentie van de islamitische organisatie Hizb ut Tahrir van komend weekend in zalencentrum Opera wordt verboden. “Het is een extremistische club die uit is op een kalifaat en het invoeren van de sharia. Dat heeft geen plek in Nederland en dus ook niet in Den Haag”, zei fractievoorzitter Karen Gerbrands van de PVV tegen Den Haag FM.

“Voor je het weet ontstaan hier ook groepen die het een goed idee vinden.” Hoewel de organisatie niet verboden is in Nederland, staat de Duitse tak van Hiz ut Tahrir op de zwarte lijst bij de veiligheidsdiensten aldaar. “De AIVD heeft al gezegd dat wat zij willen onverenigbaar is met de democratie. Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie heeft al gezegd dat deze groep kan aanzetten tot radicalisering en isolatie van jongeren. Integratie is een zaak van de gemeente en we moeten er dus heel erg kritisch op zijn.”

Een woordvoerder van Hizb ut-Tahrir noemt de uitlating van Gerbrands een ‘persoonlijke kwestie’. “Onze organisatie is niet verboden. Karen heeft haar mening. Maar wij doen niks verkeerd, dus ik kan hier eigenlijk verder niet op reageren.” PVV-leden Willie Dille en Karen Gerbrands hebben inmiddels schriftelijke vragen aan het stadsbestuur gesteld. “We hebben in onze stad al veel problemen waar het gaat om radicalisering. Je moet gewoon niet zo’n club die een boodschap van onverdraagzaamheid uitdraagt en juist die radicalisering aanwakkert”, vult Gerbrands aan.

Haat-imams

Karen hoopt met haar oproep ook de politici van Groep de Mos te motiveren om hun partijlid en eigenaar van zalencentrum Opera Atilla Akyol het evenement te laten annuleren. “Groep de Mos laat zich heel erg uit tegen de komst van haat-imams naar onze stad. Maar als jij juist iemand op je lijst hebt staan die een zaal ter beschikking stelt aan zulke types dan moet je ook boter bij de vis doen. Dan moet je zo iemand oproepen om zo’n zaal niet aan zo’n club ter beschikking te stellen. Anders werk je er gewoon actief aan mee.”

Het PVV-raadslid verwacht dat Groep de Mos snel te werk gaat. “Ik verwacht niet anders dan dat ze een telefoontje plegen naar meneer Akyol en zeggen ‘doe dit niet’, aldus Karen Gerbrands. Groep de Mos beraadt zich nog over de kwestie.