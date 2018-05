Verdachte Roy B. liet Orlando Boldewijn in de steek

De 27-jarige Hagenaar Roy B. die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Orlando Boldewijn heeft tegenover de politie verklaard de Rotterdammer aan zijn lot te hebben overgelaten. Roy B. zou Boldewijn na hun date in het water hebben gezien maar geen hulp hebben geboden. Dat zegt de oom van Orlando woensdag. De politie wil het verhaal niet bevestigen.

Roy B. heeft volgens de oom aan de politie bevestigd dat hij op zondag 18 februari op zijn vissersbootje een date met de Rotterdamse scholier heeft gehad. Volgens de verdachte wilde Orlando rond middernacht naar huis en heeft hij hem aan de kade afgezet. Omdat hij geen geld meer had om naar huis te reizen, zocht Orlando even later contact met Roy B. De verdachte bleek onbereikbaar te zijn.

Volgens de verklaring van de 27-jarige verdachte zou de jongen later terug zijn gegaan naar het Böttgerwater in Ypenburg. Hij heeft Orlando daar in het water gezien, geen hulp geboden en ook geen alarm hebben geslagen. Daarna is hij gaan slapen. Waarom Roy B. Orlando niet uit het water heeft gehaald is onduidelijk.

Orlando kwam op zondagavond 18 februari niet thuis na een afspraakje in Den Haag. Hij sprak wel vaker af met mannen via datingapps, maar kwam dit keer niet thuis. De politie startte een groot onderzoek en deelde flyers uit. Acht dagen later werd zijn lichaam gevonden in een plas bij het Böttgerwater.