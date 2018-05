Bureau Dégradé de nieuwe broedplaats voor experimenteel theater

Voor de Theathergroep De Appel viel anderhalf jaar geleden het doek, maar vanaf 1 juni wordt de voormalige Appelloods opnieuw in gebruik genomen door Bureau Dégradé. “Dat De Appel werd opgeheven was een soort kapitaalafbreuk, bij beginnen nu weer vanaf nul”, vertelden David Geysen en Carl Beukman in de studio van Den Haag FM.

Het eindigen van De Appel deed de heren pijn, maar ze hebben zich kunnen focussen op hun nieuwe project. “Dingen verdwijnen en vernieuwen zich. Wij borduren nu met Bureau Dégradé voort op het zaadje van de appel.” Dégrade ontstond al in 2015 toen David en Carl iets naast De Appel wilden doen. Sinds vorig jaar zijn ze bezig geweest om de Appelloods te bemachtigen en vanaf deze zomer gaat dat gebeuren. “Het is nog maar een nieuw begin en de komende jaren moeten we ons verder gaan ontwikkelen.”

Voorlopig mag Bureau Dégradé per project subsidie aanvragen maar daar moet in 2020 makkelijker worden. “We zitten nu voornamelijk op kantoor papierwerk te doen. We willen in 2020 een meerjarige subsidie voor vier jaar.” Tijdens het openingsweekend vanaf 1 juni is iedereen welkom om experimentele ideeën op te werpen. “We willen ook door andere mensen beïnvloed worden.”

Luister hier naar het interview met David Geysen en Carl Beukman op Den Haag FM.