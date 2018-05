Sterren ‘Oh Oh Cherso’ te zien in nieuwe realityserie

Kinderen herdenken oorlog in Madurodam

Bij Madurodam wordt voor vrijdag 4 mei voor de derde keer de Nationale Kinderherdenking gehouden. Donderdag waren de repetites voor de dans-, zang- en theateroptredens met het thema ‘verzet’ in volle gang. “Ik ben best zenuwachtig voor morgen want het is toch een belangrijke dag”, vertelde loco-burgemeester van Madurodam Khaled Nissi op Den Haag FM.

Voor de herdenking plaatsvindt mogen de kinderen die zich hebben aangemeld gratis de miniatuurstad bezoeken. Vervolgens wordt er om 18.30 uur verzameld op het George Maduroplein. Daarna lopen de kinderen met het Vrijheidslint richting het gedenkmonument van George Maduro. Natuurlijk worden om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden. Burgemeester Pauline Krikke plaatst, samen met de jonge burgemeester van Madurodam Amélie Mijs, een krans bij het monument. Uiteindelijke loop het kinderdefilé langs het miniatuur van het Monument op de Dam.

Tijdens de voorbereidingen is Khaled ook naar het kamp Dachau geweest, waar George Maduro in 1945 omkwam. “Dat een mens een ander zoiets kan aandoen is niet te bevatten.” De loco-burgemeester hoopt dat de speciale herdenking de kinderen bijblijft. “Ik ben benieuwd of de kinderen de boodschap kunnen begrijpen en in hun leven kunnen opnemen.”

Foto: Wikipedia, Gellerj

Luister hier naar het interview met Khaled Nissi op Den Haag FM.