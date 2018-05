Sterren ‘Oh Oh Cherso’ te zien in nieuwe realityserie

Artiestenmanager Jake Hampel (midden op foto) is bezig met een nieuwe tv-serie. In de serie wordt hij gevolgd in zijn dagelijks werk als manager van de sterren. Donderdagochtend was hij met twee van de hoofdrolspelers, Joey ‘Matsoe Matsoe'(rechts op foto) en ‘Tony Star'(links) te gast in het programma Haagse Ochtendradio.

“We zijn al een paar weken aan het draaien”, zegt Hampel. “Maar we zijn er nog niet uit met potentiële zenders.” Naast Tony en Joey speelt ook Michael van der Plas weer een prominente rol in de serie. “Maar het draait allemaal om Jake hoor”, zegt Tony. “Ik had geen zin meer in een nieuwe ‘Oh Oh Cherso'”, vult Joey aan. “Maar dit is wel lachen. Wij hoeven eigenlijk niet zoveel te doen.”

Joey en Tony timmeren inmiddels flink aan de weg als DJ. Zo nu en dan treden ze samen op als gelegenheidsduo. Zaterdag sluiten ze de Sena Performers Stage af tijdens Bevrijdingsfestival op het Malieveld.

Luister hier naar het gesprek met Jake, Tony en Joey op Den Haag FM.