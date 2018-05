WINACTIE: Vrijkaarten voor Tribute2BobMarley by Roots Riders in Paard

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor Tribute2BobMarley by Roots Riders op donderdag 10 mei in het Paard. Kaartjes winnen? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Europa’s beste Bob Marley-tributeband keert terug met een hommage aan de legendarische liveplaat ‘Babylon By Bus’ uit 1978. Veertig jaar na de release geldt dit album nog altijd als één van de beste live-registraties ooit uitgebracht. Boordevol klassiekers als ‘Is this love’, ‘Exodus’ en ‘Stir it up’ – om meteen maar een paar van de allergrootste te noemen – staat de band na de najaarstour ‘Marley Meets’ alweer te popelen om de bühne op te gaan. In hun minibus trekken de Rootsriders door Europa om hun favoriete album eens flink in het zonnetje te zetten! En gelukkig slaan ze het Paard niet over.

Wil jij gratis naar Roots Riders in het Paard op donderdag 10 mei? Den Haag FM geeft drie keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaars van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier!

