Zeldzame geluidopname Haagse verzetsstrijder Roelfzema gevonden: “Ik was niet eens op zoek”

Hagenaar Erik Fransen vond op een rommelmarkt op het Plein een kort interview met ‘Soldaat van Oranje’ Erik Hazelhoff Roelfzema. Fransen was niet opzoek naar het geluidsmateriaal, maar vond het toevallig tijdens het zoeken naar een boek over de de Soldaat van Oranje. Nog nooit eerder werd er zoiets gevonden van de verzetsstrijder. “De opname was nog nooit afgespeeld, dus het was echt een stem uit het verleden die ineens weer tot leven kwam”, vertelde Erik Fransen op Den Haag FM.

De opname is voor meerdere redenen waardevol volgens Fransen. “Het is kort na de oorlog opgenomen, nog nooit afgespeeld en het duurde maar ruim drie minuten terwijl er op de plaat ruimte is voor achttien minuten. Dat is gek.” Ook al zegt Fransen geen historicus te zijn, speculeert hij dat het interview te maken kan hebben met de geplande staatsgreep op 24 april 1947. “Het lijkt wel van te voren afgesproken. Na wat er gezegd moest worden werd het afgekapt”, aldus Fransen. Op andere platen uit de stapel van Fransen is de naam van Roelfzema te horen, maar klinkt het als een andere stem. “We vermoeden dat er over hem gesproken wordt, maar niet door hem.”

Nu de Tweede Wereldoorlog steeds verder achter ons ligt wordt het aantal levende mensen dat het heeft meegemaakt steeds minder. Uit deze erfenissen komt er steeds meer historisch materiaal aan het licht. “Het was toeval. Er is steeds meer te vinden op plekken als rommelmarkten dus houdt je ogen open voor dit soort materiaal.” Wat de vinder betreft mag de plaat in een museum worden opgenomen zodra alle informatie gedigitaliseerd is.

Foto: Wikipedia, J.D. Noske (ANEFO)

