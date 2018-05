WereldDansWerkPlaats en Haagse hofopera’s in Kunstlicht op Den Haag FM

Restauranteigenaar Paul Krugerplein aangehouden in onderzoek naar “moderne slavernij”

Concert Typhoon en vele anderen Live on the Beach afgelast

De laatste festivaldag van Live on the Beach op zaterdag 8 september op het Zuiderstrand in Scheveningen gaat niet door. De organisatie vermeldt op de website dat de kaartverkoop niet op gang kwam. “Er blijkt onvoldoende animo voor deze Festivaldag om er een mooi evenement van te maken.” De optredens van onder meer Typhoon, Ronnie Flex, Diggy Dex, Kenny B. en Brainpower zijn dus geannuleerd.

Bezoekers die al een kaartje voor zaterdag hebben gekocht hoeven verder geen actie te ondernemen. “Indien je een ticket via ticketmaster hebt gekocht voor deze dag hoef je niets te doen. Wij betalen het bedrag automatisch terug naar de rekening of creditcard die is gebruikt voor het betalen van de tickets.”

Rockband Golden Earring en Anouk zullen op donderdag 6 en vrijdag 7 september wel gewoon optreden tijdens het festival.