Gevaarlijke Vrouwen in de Haagse Kunsthut. Toneelvereniging Durf uit Den Haag schroomt niet om buiten de gebaande paden te gaan. De vereniging wil blijven vernieuwen.

Voor de nieuwste voorstelling ging Durf in zee met een jonge nog onbekende theatermaker. De 26-jarige Anne van Blanken volgt de studie theater maken aan de Academie van Theater Babel. Met ‘Gevaarlijke Vrouwen’ studeert ze af.

Gevaarlijk of niet? De thematiek van het stuk heeft Van Blanken zelf aangedragen. Het toneelstuk gaat over militante meisjes en vrouwen, en vooral over de manier waarop er tegen hen wordt aangekeken. Een stuk over hun ouders en over de autoriteiten. Een deel van de teksten is gebaseerd op krantenartikelen, rechtszaken, brieven en het boek Gevaarlijke Vrouwen van Beatrice de Graaf. Een ander deel is ontstaan op basis van ideeën van Anne en improvisaties van de spelers van Durf. Tussentijds is Van Blanken begeleid door haar docenten, zo vertelde ze in het radioprogramma Dossier Mastenbroek.

