Herdenken in Den Haag: een overzicht

Heel Nederland staat vrijdagavond stil bij alle Nederlandse oorlogsslachtoffers die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties zijn omgekomen. In totaal zijn er 25 herdenkingsbijeenkomsten over de hele stad verspreid en op verschillende tijdstippen. Ook na 4 mei zijn er herdenkingen in Den Haag.

1. Monument Englandspiel

Locatie: Hogeweg (Van Stolkpark)

Tijdstip: 15.00 uur– 15:30 uur

Aanwezig College/Raad: Dennis Groenewold (D66)

Toespraak: Nee

2. Waalsdorpervlakte

Locatie: Fusilladeplaats Waalsdorpervlakte

Tijdstip: 19.00 uur aanwezig aan de Oude Waalsdorperweg t.h.v. TNO terrein. (19.25 uur vertrek kopgroep) – 20:45 uur

Aanwezig College/Raad: Burgemeester

Toespraak: Nee

3. Monument voor de Stijkelgroep op begraafplaats Westduin

Locatie: Begraafplaats Westduin, Ockenburgstraat – Hoek Laan van Meerdervoort

Tijdstip: 20.00 uur – 21:00 uur

Aanwezig College/Raad: René Oudshoorn (Groep de Mos/Hart voor Den Haag)

Toespraak: Nee

4. Gedenkplaats Parallelweg

Locatie: Parallelweg, bij station Hollands Spoor

Tijdstip: 19:50uur – 20:30 uur

Aanwezig College/Raad: Martijn Balster (PvdA) / Tahsin Çetinkaya (Islam Democraten)

Toespraak: Nee

5. Haags Herdenkingmonument 1940-1945

Locatie: Carnegieplein (voor het Vredespaleis)

Tijdstip: 19.45 uur -20:30 uur

Aanwezig College/Raad: Wethouder Rabin Baldewsingh

Toespraak: Nee

6. Monument Loosduinen

Locatie: Loosduinse Hoofdplein ter hoogte van het Carillon.

Tijdstip: 19.30 uur – 20:30 uur

Aanwezig College/Raad: Wethouder Karsten Klein

Toespraak: Nee

7. Internationaal Homomonument

Locatie: De Koekamp

Tijdstip: 19.20 – 20.15 uur

Aanwezig College/Raad: Robert van Asten (D66)/ Ralf Sluijs (Groep de Mos/Hart voor Den Haag)

Toespraak: Nee

8. Indië Monument

Locatie: Hoek van Ver-Huëllweg en de Professor B.M. Teldersweg

Tijdstip: 10.55 uur – 11:35 uur

Aanwezig College/Raad: Daniël Scheper (D66)

Toespraak: Nee

9. Soldatenmonument “De Binckhorst”

Locatie: Binckhorstlaan 149, Huidige locatie van de Bergman Clinics

(voorheen Binckhorsthof van het Commando Diensten Centrum)

Tijdstip: 19.15 uur – 20.30 uur

Aanwezig College/Raad: Nino Davituliani (Groep de Mos/Hart voor Den Haag)

Toespraak: Nee

10. Herdenking Nieuwspoort

Locatie: Nieuwspoort, naast ingang Lange Poten

Tijdstip: 11.30 uur – 12:30 uur

Aanwezig College/Raad: Wethouder Joris Wijsmuller

Toespraak: Nee

11. Monument Tesselseplein Scheveningen

Locatie: Het Trefpunt, Tesselsestraat 71 (voorontvangst) Tesselseplein (herdenking)

Tijdstip: 12:00 – 13.00 uur

Aanwezig College/Raad: Burgemeester

Toespraak: Ja

12. Gedenksteen “De Wissel”

Locatie: Van Meursstraat 1, Kerk ‘De Oase’

Tijdstip: 19.00 uur – 20:30 uur

Aanwezig College/Raad: Janice Roopram (Groep de Mos/Hart voor Den Haag)

Toespraak: Ja

13. Monument Dwangarbeiders Provinciehuis

Locatie: Binnenplein Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1

Tijdstip: 13:00 uur – 15:00 uur

(ontvangst in het provinciehuis/ ceremonie buiten)

Aanwezig College/Raad: Christine Teunissen (Partij voor de Dieren)/Frans de Graaf (VVD)

Toespraak: Nee

14. Monument Stadhuis 4e verdieping

Locatie: Stadhuis, A4 bij ruimte voor het Politiek Terras

Tijdstip: 10.00 uur (vanaf 09.30 inloop) – 10:30 uur

Aanwezig College/Raad: wethouder Rabin Baldewsingh

Toespraak: Ja

15. Sinti en Roma Monument

Locatie: Vondelstraat (bij pleintje)

Tijdstip: 19.45 uur

Aanwezig College/Raad: Wethouder Joris Wijsmuller

Toespraak: Nee

16. Plaquette Slachtoffers V2 Heesterbuurt en omstreken

Locatie: Hoek Indigostraat/Kamperfoeliestraat

Tijdstip: 19:40 uur – 20.15uur

Aanwezig College/Raad: Marieke van Doorn (D66)

Toespraak: Ja

17. Herdenking Trekvlietplein (Eneco Energie, DSB, Groen en HMS)

Locatie: Trekvlietplein, plantsoen naast Trekvlietplein 19

Tijdstip: 11.00 – 12.45 uur

Aanwezig College/Raad: Wethouder Rabin Baldewsingh

Toespraak: Ja

18. Nationale Kinderherdenking

Locatie: George Maduroplein

Tijdstip: 19.30 uur – 21:00 uur

Aanwezig College/Raad: Wethouder Boudewijn Revis

Toespraak: Nee

19. Herdenking Joods Monument

Locatie: Rabbijn Maarsenplein

Tijdstip: 16:00 uur – 17:00uur

Aanwezig College/Raad: Daniëlle Koster (CDA)/Pieter Grinwis (CU/SGP)

Toespraak: Nee



Dinsdag 8 mei 2018

21. Herdenking bevrijding Den Haag door de Prinses Irenebrigade – Plaquette Grote of St. Jacobskerk

Locatie: Grote Kerk, Rond de Grote Kerk 12

Tijdstip: 10.30 uur – 12:00 uur

Aanwezig College/Raad: Wethouder Boudewijn Revis

Toespraak: Ja

Donderdag 10 mei 2018

22. Monument Grenadiers en Jagers

Locatie: Ypenburg Manifestatie Böttgerwater

Tijdstip: 10.00 uur

Aanwezig College/Raad: Wethouder Boudewijn Revis

Toespraak: Ja

23. Herdenking Ypenburg

Locatie: Ilsyplantsoen 1 (voormalig vliegveld Ypenburg)

Tijdstip: 13.30 – 15.00 uur

Aanwezig College/Raad: Wethouder Boudewijn Revis

Toespraak: Ja

24. Herdenking Militair Erehof ’s-Gravenhage

Locatie: Algemene Begraafplaats, Kerhoflaan 12

Tijdstip: 16:00 uur – 17:00 uur

Aanwezig College/Raad: Wethouder Boudewijn Revis

Toespraak: Ja

25. Herdenkingsconcert ‘Slag om de Residentie’

Locatie: Kloosterkerk, Lange Voorhout 4

Tijdstip: 19:15 uur – 22:30 uur

Aanwezig College/Raad: Wethouder Boudewijn Revis

Toespraak: Ja

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Den Haag.

Foto: Richard Mulder