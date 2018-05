Justitie onderzoekt of omstreden preken as-Soennah strafbaar zijn

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt of uitspraken van predikers of gastpredikers in de Haagse as-Soennah moskee, strafbaar zijn. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM vrijdag na berichtgeving in het AD.

Het gaat om uitspraken, over onder meer vrouwenbesnijdenis en de oorlog in Syrië, die naar voren kwamen in uitzendingen van het programma Nieuwsuur. “De uitspraken moeten worden beoordeeld in de context waar ze uit komen. Daar kijken we nu naar. Beoordeling kan niet alleen op basis van deze korte fragmenten plaatsvinden”, schrijft het OM in een verklaring.

Nieuwsuur en NRC onthulden dat de AIVD de gemeente Den Haag vorig jaar waarschuwde voor de omstreden geldschieter van de as-Soennah, Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), uit Koeweit. De organisatie zou banden hebben met terrorisme.

Vrouwenbesnijdenis

Predikers die gelieerd zijn aan de organisatie hebben de afgelopen jaren gepredikt in de as-Soennah. Zo sprak een van hen over de oorlog in Syrië. En noemde het “een ware jihad”. Ook wordt in een onlinecursus van de moskee vrouwenbesnijdenis geadviseerd, dat is strafbaar in Nederland.

