Liever Lokaal: Voordelig erop uit met De Hofpas

Tekst: Okan Terli van De Hofpas.

Het kwik stijgt en de zon breekt weer door: de lente is terug! Tijd dus om erop uit te gaan. Of je nou uitjes voor de meivakantie zoekt, ergens een terras wilt pakken of gewoon een avondje wilt ontspannen met vrienden; met De Hofpas geniet je altijd van extra voordeel bij jou in de buurt. Weet jij al wat je gaat doen? Laat je inspireren door onderstaande tips:

Bink Rooftop

Bink Rooftop is doordeweeks een bar/restaurant en heeft twee dakterrassen met euforisch uitzicht. De keuken is geïnspireerd op de Mediterrane en Zuid-Amerikaanse stijl. In het weekend worden er bij Bink clubavonden en events georganiseerd op het gebied van food, kunst & cultuur. Bink is te vinden op de rooftop van het markante BINK36 gebouw in de Binckhorst Den Haag.

Hofpasvoordeel: €2,50 p.p. korting op lunch of diner (max 4 pers. per pas)

Tekst loopt door na foto.



ThePool36

The Pool is al ruim twintig jaar een bekend begrip in Leidschendam en omstreken. Het is dé plek om te poolen en te darten, voor zowel de recreant als de competitiespeler. Er zijn grote tv-schermen aanwezig, waar je live sportwedstrijden kan volgen. Op het terras kan je ook een drankje doen en daarnaast worden er regelmatig feesten georganiseerd met bekende DJ’s.

Hofpasvoordeel: 2e uur poolen gratis. Dus nu € 9,- i.p.v. € 18,- (inclusief gratis Hofpas-snackgarnituur)

Tekst loopt door na foto.



Haagsche Stadsfiets

Zin in een fietstocht door de stad? Maar heb je tijdelijk geen (goede) fiets? Iedereen kan de Haagsche Stadsfiets huren. Naast de prachtige, herkenbare groengele kleuren speelt de Haagsche Stadsfiets ook in op het gemak voor de gebruiker. De fiets is namelijk op acht locaties te huren en op 21 locaties weer in te leveren. Superhandig dus!

Hofpasvoordeel: 5% korting op het huren van een fiets.

Ook profiteren van deze en alle Hofpas-aanbiedingen? Vraag De Hofpas dan gratis aan. De Hofpas is de leukste gratis voordeelpas van Den Haag waarmee je voordeel krijgt bij meer dan 500 aangesloten restaurants, winkels, uitjes en diensten. Check hier waar je voordeel krijgt.

www.dehofpas.nl