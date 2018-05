Line-up Schollenpop en Hollands Feest aan Zee bekend

Op het strand van Scheveningen is op 25 augustus de 22e editie van festival Schollenpop. Ter ere van het feestjaar ‘200 jaar Scheveningen Badplaats’ wordt op hetzelfde terrein ‘Hollands Feest aan Zee’ gevierd. Vrijdagochtend was organisator Ramon Fehling te gast bij Den Haag FM om de line-up van beide evenementen bekend te maken.

Voor het eerst valt Schollenpop in het laatste weekend van augustus in plaats van het eerste. “Dit jaar is het eerste weekend van augustus midden in de schoolvakantie”, vertelt Fehling in het programma Haagse Ochtendradio. “We hebben besloten naar het laatste weekend te verhuizen om meer bezoekers te trekken.” Een van de hoofdacts is dit jaar hiphopgroep De Likt. “Ze krijgen een herkansing”, zegt Ramon. “Vorig jaar brak de zanger twee weken van tevoren zijn nek, gelukkig gaat het nu goed met hem. Heel gaaf dat ze nu toch komen.”

Naast De Likt treden onder andere de Limburgse punkband Afterpartees en de Zwolse formatie The Cool Quest op. Kijk voor het volledige programma hier.

Hollands Feest aan Zee

Op vrijdag 24 augustus is op hetzelfde terrein Hollands Feest aan Zee. Ramon Fehling maakte van de gelegenheid gebruik om ook die line-up bekend te maken. Tino Martin, John West, Wolter Kroes en Peter Beense zijn de hoofdartiesten. Daarnaast zullen ook Haagse zangers John Medley, Mike Peterson en Frans Ashwin optreden.

Luister hier naar het interview met Ramon Fehling op Den Haag FM.