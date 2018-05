Voorbereidingen Nationale Kinderherdenking 4 mei in volle gang

De vlaggen hangen, het podium staat, en de burgermeester en loco-burgermeester van Madurodam zijn er helemaal klaar voor: vrijdag 4 mei vindt in het miniatuurpark voor de derde keer de Nationale Kinderherdenking plaats, een herdenking speciaal ingericht voor kinderen.

Naast de gebruikelijke twee minuten stilte om acht uur en een speech van de burgermeester van Madurodam staat er onder andere ook dans en zang op het programma – én een kort toneelstuk, waar nog druk voor wordt gerepeteerd. Het gaat over de verzetsheld en naamgever van Madurodam George Maduro. De bedoeling is om op die manier zo veel mogelijk kinderen bij het herdenken te betrekken, vertelt burgemeester Amélie Mijs (15). “Bij de volwassenen-herdenking worden vaak moeilijke woorden gebruikt en dan is het voor kinderen vaak niet helemaal duidelijk wat we nou precies herdenken.” De Nationale Kinderherdenking is daarom een herdenking voor én door kinderen, zodat zij het belang en de waarde van onze vrijheid ook goed meekrijgen.

De Nationale Kinderherdenking begint vrijdag 4 mei rond half zeven op het George Maduroplein voor Madurodam en is vrij toegankelijk.