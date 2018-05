Concert Typhoon en vele anderen Live on the Beach afgelast

WereldDansWerkPlaats en Haagse hofopera’s in Kunstlicht op Den Haag FM

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag tussen 10.00 en 12.00 uur onder meer aandacht aan de WereldDansWerkPlaats Den Haag en de ontdekking van een operacultuur aan het zeventiende-eeuwse Haagse hof.

In Den Haag leven zoveel werelddansstijlen als de bevolking cultureel divers is. Van Indiase bharat natyam tot Javaanse, Chinese en Surinaamse dans. Van buikdans tot Afrikaanse dans, flamenco, tango en salsa. En er is een bloeiende en eigenzinnige ‘urban scene’. De WereldDansWerkPlaats geeft een nieuwe impuls aan werelddans in de stad. In Kunstlicht komen Jolanda Boejharat en Sarah van Soldt van de WereldDansWerkPlaats erover vertellen.

Aan het Haagse Franse Theater bloeide tussen 1751 en 1793 de Nederlandse operacultuur. Unieke, recentelijk teruggevonden Nederlandse operapartituren uit die tijd staan zondag 13 mei centraal in het concert ‘Haagse Hofopera’s’ in Diligentia. Muziekfilosoof René Seghers kreeg van de zogeheten Koninklijke Verzamelingen toestemming om de operapartituren uit te voeren. Seghers schuift aan in de studio van Kunstlicht.

Verder de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.

Foto: Jurriaan Brobbel