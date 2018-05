Zeeheldentheater in teken van Haags verzet

In mei worden de oorlogsslachtoffers herdacht en de bevrijding van Nederland. De hieraan verbonden thema’s zijn nog altijd actueel en raken ook vandaag nog de levens van Hagenaars.

In de theatervoorstelling ‘Stillevens van Verzet’ in het Zeeheldentheater wordt het leven van Joodse kinderen in de oorlogstijd verbonden aan het leven van een jonge ongedocumenteerde asielzoekster. De Haagse schilderes Ru Paré en zangeres Do Versteegh redden in de Tweede Wereldoorlog het leven van 52 Joodse kinderen door onderduikadressen en valse persoonsbewijzen voor ze te regelen. Sahar, een jonge vluchtelinge uit Iran, woont al acht jaar in Nederland en heeft nog geen vaste plek en verblijfsvergunning. Ook haar leven staat stil tot ze zeker weet dat ze mag blijven.

Regisseuse Freya Ligtenberg sprak woensdagavond uitgebreid in het radioprogramma Dossier Mastenbroek over de voorstelling.

Luister hier naar het gesprek met Freya Ligtenberg op Den Haag FM.