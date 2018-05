Zuco 103 en Leon Bridges in De Nieuwe Van Nierop

WINACTIE: Vrijkaarten voor Ruben Hein in Paard

Den Haag FM geeft komende week vrijkaarten weg voor het concert van Ruben Hein op vrijdag 11 mei in het Paard. Kaartjes winnen? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Zanger/pianist Ruben Hein heeft al verschillende hoogtepunten op zijn naam staan. Zo stond hij dit jaar op het Noorderslag festival en was hij deelnemer bij het immens populaire programma ‘Wie Is De Mol’. Zijn muzikale ontwikkeling bracht hem langs een hoop verschillende genres, stijlen en grootheden. Deze weg bracht hem bij verschillende awards, veel geprezen albums en uitverkochte shows. Maar zijn nieuwste album brengt hem terug naar de basis, waar het eigenlijk om draait, zijn stem en de piano. Nu komt hij met het album ‘Groundwork Rising’ naar het Paard. Singer/songwriter Marle Thomson verzorgt het voorprogramma.

Wil jij gratis naar de concerten van Marle Thomson en Ruben Hein in het Paard op vrijdag 11 mei? Den Haag FM geeft drie keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou komende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaars van de vrijkaarten.

Foto: Yani Pictures

