Zuco 103 en Leon Bridges in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Zuco 103 en Leon Bridges (foto).

Zuco 103 brengt al een jaar of twintig Brazilectro: een mix tussen electro en Braziliaanse klanken. Zondagavond hoor je hun nieuwste single, dat geldt ook voor soulzanger Leon Bridges, die deze week zijn tweede album lanceeerde.

Meer nieuwe releases zijn er van Ali B, St. Tropez, Jason Mraz, Sia, Jonathan Jeremiah, Florence + The Machine, Shawn Mendes en Altin Gun. Tevens hoor je solo-werk van Sharon den Adel (Within Temptation), Gaz Coombes (Supergrass) en Roisin Murphy (Moloko).

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).