ADO opgewacht door honderden fans na behalen play-offs

Voor het eerst in zeven jaar maakt ADO Den Haag weer kans op Europees voetbal. Afgelopen zondag plaatste de voetbalclub zich voor de play-offs van de Eredivisie met een 2-3 overwinning uit bij Roda JC.

“Tommie je moeder is een topper” en “Lexie we love you”, zongen enkele honderden supporters over Haagse helden Tommie Beugelsdijk en Lex Immers. Die honderden fans stonden bij het eigen Cars Jeans Stadion de spelersbus op te wachten na de lange terugrit vanuit Kerkrade naar Den Haag.

De eerste play-offwedstrijd voor ADO is woensdagavond thuis tegen Vitesse. De return van die wedstrijd wordt zaterdag in Arnhem gespeeld. Als ADO over twee wedstrijden beter is dan Vitesse plaatsen ze zich voor de finale. Die is tegen de winnaar van de wedstrijd tussen SC Heerenveen en FC Utrecht.

🎆| VUURWERK! Het stadion is bijna bereikt. Het gezang zwelt aan en het vuurwerk knalt de lucht in.

🔗Meer beelden van de corteo: https://t.co/H3X4U3qeoZ pic.twitter.com/UOCpeiLs1Q — Omroep West Sport (@OmroepWestSport) 6 mei 2018