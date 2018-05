Honderdduizenden euro’s extra voor ADO Den Haag door zevende plek

ADO Den Haag kan volgend seizoen 439.620 euro extra op de rekening bijschrijven. De club klimt twee plaatsen op de ranglijst voor televisiegelden en staat nu negende.

De stijging is vooral te verklaren door de zevende plaats dit seizoen, de degradatie van FC Twente en het middelmatige seizoen van Heracles Almelo. De strijd om de negende plaats ging tussen Overijsselse club en ADO. Door de zevende plaats van ADO wipt de groengele club over de Heraclieden heen in het televisiegeldklassement. Het totale bedrag dat ADO volgend seizoen aan televisiegeld is 2,964.600 euro.

De club kreeg afgelopen seizoen 3,45 procent van het totaalbedrag van 70,7 miljoen euro. Dat was omgerekend 2.439.150 euro. Komend seizoen krijgt ADO iets meer dan vier procent. De totale televisiepot voor het seizoen 2018/2019 is 73,2 miljoen euro.

Foto: Marianne Walhout-Diependaal (Facebook)