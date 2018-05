Scheveningse familiekiekjes gezocht voor tentoonstelling in Haags Historisch Museum

Voor de nieuwe tentoonstelling ‘Groeten uit Scheveningen’ is het Haags Historisch Museum op zoek naar familiefoto’s die gemaakt zijn aan het strand of de boulevard van Scheveningen. Het museum roept Hagenaars op om (oudere of recente) familiekiekjes op Scheveningen digitaal in te sturen tot 15 juni as. Een selectie van de foto’s zal vanaf 30 juni as. te zien zijn in de expositie.

De zomerse familietentoonstelling ‘Groeten uit Scheveningen’ zal tussen 30 juni en 11 november te zien zijn in het Haags Historisch Museum. Tijdens het bezoek neemt het museum je mee op reis door de 200-jarige geschiedenis van Scheveningen als badplaats.

Heb jij op jouw zolder of computer nog oude foto’s van Scheveningen als badplaats, stuur ze dan naar groetenuitscheveningen@haagshistorischmuseum.nl.