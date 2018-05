Haagse zusjes steken ouders hart onder de riem met benefietavond

De vier zusjes Zinzi, Zjanna, Feliz en Faya Reinders organiseren een benefietavond voor hun ouders in Club Westwood. Afgelopen zomer kwamen die in financiële nood waardoor ze nu hun huis dreigen kwijt te raken. Dinsdagochtend waren Zinzi en Faya samen met hun ouders te gast in de studio bij Den Haag FM om erover te vertellen.

“Ons huis in de Vogelkersstraat heeft altijd voor iedereen opengestaan”, vertelt Zinzi, de oudste zus, in het programma Haagse Ochtendradio. “Nu het wat minder gaat willen wij graag iets terugdoen voor onze ouders.” Vader Geert zegt heel blij te zijn met de steun. “Dat onze dochters die organiseren is natuurlijk waanzinnig. Maar ook de support van alle vrienden is echt hartverwarmend.”

Onderdeel van het feest is een loterij waarmee grote prijzen te winnen zijn, met als hoofdprijs een geheel verzorgde reis naar Digital Festival in Barcelona. ” Naast het feest is er ook een crowdfundingsactie opgezet door de meisjes. “We merkten dat er meer steun was dan we eigenlijk hadden verwacht”, vertelt Faya. “Sommige mensen kochten zelfs tien kaartjes voor het feest om meer te doneren.”

Juridische bijstand

De opbrengst van het feest en de crowdfunding gaat naar juridische bijstand. Moeder Cas wil benadrukken dat het initiatief volledig op naam van hun dochters komt. “Wij hebben hier niet om gevraagd. Als je zelf in zo’n situatie komt ga je niet je vuile was buiten hangen. We zijn echt verbaasd hoe dit uit de hand is gelopen”, aldus de trotse moeder.

‘Het Grote Vogelkersfeest’ is woensdagavond om 22.30 uur in Club Westwood. Een kaartje kost een tientje en is hier verkrijgbaar.

Luister hier naar het interview met de familie Reinders op Den Haag FM.