Malek F. wordt vervolgd voor drie pogingen tot moord

De verdachte van de steekpartij van afgelopen zaterdag , Malek F., blijft langer in voorarrest. De Syriër stak afgelopen zaterdagmiddag op het Johanna Westerdijkplein drie mensen neer met een mes.

De rechter-commissaris in het penitentiair ziekenhuis besloot afgelopen maandag dat F. nog twee weken in hechtenis moet blijven. Bij zijn arrestatie werd de 31-jarige asielzoeker neergeschoten. Hij ligt nog in het ziekenhuis en zit daar in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben. Het openbaar ministerie wil de man vervolgen voor drie pogingen tot moord en één bedreiging van iemand in het café aan het Westerdijkplein.

De slachtoffers liggen, net als de verdachte, nog in het ziekenhuis. De gewonden zijn een 21-jarige Zoetermeerder en twee Hagenaars van 35 en 41 jaar. Ze raakten ernstig gewond, maar zijn buiten levensgevaar.