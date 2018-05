Presentatie Den Haag FM botentocht in handen van ‘Dutch Diana Ross’

Tennisser Robin Haase overtuigend naar tweede ronde in Madrid

Nu de eerste Haagse Canal Pride niet doorgaat hebben Justin en Rogier van Den Haag FM besloten dan maar zelf de gracht op te gaan. Samen met Kim Waanders van D66, initiatiefnemer van de oorspronkelijke botenparade, en rondvaartorganisatie De Ooievaart maken zij op zondag 10 juni een tocht over de Haagse grachten.

Iedere maandag zal in het programma Haagse Ochtendradio de tocht een klein beetje meer vorm krijgen. Op zoek naar een hostess kwamen Rogier en Herman, die Justin wegens vakantie vervangt, terecht bij ‘The Dutch Diana Ross‘. “Toen ik las dat de originele pride niet door zou gaan vond ik dat erg jammer”, zegt Diana op Den Haag FM. “Het is een geweldig initiatief wat Den Haag ook echt nodig heeft.”

De door Den Haag FM en De Ooievaart georganiseerde Canal Pride bestaat vooralsnog uit één boot. De tocht zal plaatsvinden op zondag 10 juni. Hou voor meer informatie de website van Den Haag FM in de gaten.

Luister hier naar het interview met Dutch Diana Ross op Den Haag FM.