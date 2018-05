Stichting Lotje neemt Haagse kinderen met lastige thuissituatie mee naar De Efteling

Vol spanning wachten zo’n dertig Haagse kinderen dinsdagochtend aan de Kalvermarkt op een grote paarse bus. Daarmee gaan ze voor het eerst naar het Brabantse sprookjespretpark De Efteling. Stichting Lotje, een stichting die Haagse kinderen helpt die het wat lastiger hebben thuis, neemt ze mee op een vrolijk dagje uit.

Eind maart was Stichting Lotje genomineerd voor een landelijke prijs voor stichtingen die zich inzetten voor kinderen: de Paul van Vliet Award, een initiatief van Unicef in samenwerking met De Efteling. Die prijs wonnen ze toen helaas net niet, maar ze sleepten er bij de directeur van de Efteling wél deze mooie trip voor de kinderen uit. “We hebben het gewoon brutaal gevraagd”, vertelt voorzitter van Stichting Lotje Else Kobbe. “Ik denk dat je dit soort dingen gewoon meteen moet regelen. Hoe mooi is het voor Haagse kinderen, die daar nog nooit zijn geweest, dat ze nu in hun meivakantie naar De Efteling kunnen?”

Stichting Lotje werkt bij al haar activiteiten samen met welzijnsorganisaties Voor Welzijn, Mooi Welzijn en Zebra Welzijn. Zij hebben inzicht in welke gezinnen wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken en hebben de Stichting ook bij het Efteling-uitje geholpen met het uitnodigen van kinderen.