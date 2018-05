Strandtent Blue Lagoon op Scheveningen weer opgebouwd na brand

Twee weken geleden was de Blue Lagoon op Scheveningen nog een hoopje as nadat een grote brand de strandtent verwoestte. Inmiddels is het terras al weer een tijdje open, maar vandaag was het ook de beurt aan het overdekte paviljoen. Met grote hijskranen werden de units vandaag op het strand geplaatst.

Direct na de brand schieten verschillende bedrijven de Blue Lagoon te hulp. Zo staat er binnen no time weer een terras en een noodbar. Eigenaar Peter Ludovici: “We hebben na de brand meteen hulp gekregen met het aanleggen van elektriciteit, water, loodgieterswerk en timmerwerk. Er is echt gigantisch veel werk verzet in korte tijd.”

De oorzaak van de brand is nog steeds niet duidelijk, maar voordat dat is onderzocht heeft Blue Lagoon allang zijn oude vorm weer terug. Gasten kunnen namelijk vanaf vandaag weer gebruik maken van het paviljoen. “Wij hebben keihard gewerkt om alles weer zomer klaar te krijgen. Iedereen kan nu ook weer binnen zitten, maar de komende dagen krijgen we mooi weer, dus ik verwacht dat de meeste mensen daar nog even mee wachten”, aldus Ludovici.