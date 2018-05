Tennisser Robin Haase overtuigend naar tweede ronde in Madrid

Politieafzetting om verwarde gewapende man in Wateringse Veld blijkt loos alarm

De Haagse tennisser Robin Haase heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de tweede ronde van het ATP tennistoernooi in Madrid. Hij versloeg de Koreaan Chung Hyeon in twee sets (6-2, 6-0).

De 31-jarige Haase had slechts 55 minuten nodig om de nummer 21 van de wereld te verslaan en daarmee de tweehonderdste ATP-zege in zijn loopbaan te boeken. Haase neemt het in de volgende ronde op tegen de Belgische nummer 10 van de wereld David Goffin.

Afgelopen maandag haalde Haase ook al de tweede ronde in het dubbelspel. Samen met zijn partner Jean-Julien Rojer versloeg hij het Pakistaans/Mexicaanse duo Aisam-Ul-Haq Qureshi/Santiago Gonzalez.