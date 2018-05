Welzijn in de Wijk: Verborgen Schatten

Den Haag FM besteedt elke dinsdag in het radioprogramma Haagse Ochtendradio aandacht aan welzijn in de stad, door naar inspirerende Haagse initiatieven te kijken. Deze week spraken we met Guusje Eijbers, oprichter van het project ‘Verborgen Schatten’.

“Verborgen Schatten is een onderdeel van stichting Bedtime Stories”, vertelt Eijbers. “Het is een literaire activiteit voor ouderen in de wijk. Dat kan bestaan uit samen gedichten maken, maar ook voorleesmiddagen door professionele acteurs.” De literaire middagen worden georganiseerd in ziekenhuizen of buurthuizen. “Zo wordt de zorg van mantelzorgers even uit handen genomen”, aldus Guusje.

Kijk voor meer informatie over de stichting op www.bedtimestories.nl.

Luister hier naar het interview met Guusje Eijbers op Den Haag FM.