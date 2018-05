ADO-supporters bereiden zich bij Leo’s Koffiehuis voor op play-offwedstrijd tegen Vitesse

Bij Leo’s Koffiehuis kwamen meerdere ADO-supporters bijeen om een bakkie te drinken voorafgaand aan de eerste play-off wedstrijd tegen Vitesse. “De mensen zijn weer trots om te laten zien dat ze voor ADO zijn”, zegt behangkoning John van Zweden tegen Den Haag FM.

Het komt immers niet ieder jaar voor dat ADO kans maakt om in Europees verband te spelen. Van Zweden: “hoe mooi is het dat je met ADO weer Europa in kan. Het zijn de krenten in de pap voor iedere Hagenees.”

Het stadion zit vanavond bomvol, ADO is de afgelopen week in vorm en het weer is ook nog prima. Hoewel de voortekenen goed lijken te zijn, is er wellicht één addertje onder het gras. “Danny Makkelie fluit. Die is gewoon tegen ADO”, volgens Van Zweden. “Kanon moet nog gaan oppassen.” De centrale verdediger van ADO werd door de Belgische scheidsrechter al twee keer dit seizoen van het veld gestuurd.

Toch zijn de supporters ervan overtuigd dat groengeel zal zegevieren. Alleen met hoeveel precies is nog punt van discussie. Volkszanger en fervent ADO-fan John Medley verwacht een nipte overwinning. “Het wordt 2-1, Vitesse blijft een goede ploeg.” De behangkoning is veel optimistischer: “3-0, het zal mij dan een worst wezen wie de doelpunten maakt”, aldus Van Zweden.