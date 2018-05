Een verdachte schietpartij Franklinstraat op vrije voeten, tweede verdachte langer vast

Een van de verdachten van de schietpartij in de Franklinstraat, vorige week woensdag, is weer vrijgelaten. De 29-jarige man uit Wassenaar werd nog dezelfde avond samen met een man van 27 aangehouden.

De tweede verdachte zit nog wel vast en wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Bij de schietpartij werd een man van 22 beschoten, in een auto geduwd en meegenomen. Dezelfde avond is het slachtoffer weer gevonden. Hij is niet gewond geraakt.

De politie is op zoek naar getuigen van de schietpartij. Volgens een politiewoordvoerder waren er twee auto’s betrokken bij de vluchtactie. Een donkere auto reed weg over de Newtonstraat richting de Suezkade, een lichtkleurige auto reed precies de andere kant op, naar de Regentesselaan.