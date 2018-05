Gewonden bij steekpartij in Schilderswijk

In een huis in de Albert Cuypstraat in de Schilderswijk is dinsdagavond iemand neergestoken. Dat meldt de politie.

Het incident gebeurde rond 19.45 uur. Twee mensen hadden in de woning ruzie, waarbij beiden gewond raakten. Eén van de twee werd gestoken en naar het ziekenhuis afgevoerd. De ander heeft slechts lichte verwondingen opgelopen.

Op social media werd onterecht gesuggereerd dat de steekpartij in de nabijgelegen speeltuin plaats had. De twee betrokkenen worden door de politie allebei als verdachte gezien. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie is niet bekend.