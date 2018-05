Liever Lokaal: De Hofpas-acties voor Moederdag

Tekst door Yolanda Wevers van De Hofpas.

Komende zondag 13 mei is het weer Moederdag. Tijd om mamma’s in het zonnetje te zetten en hun te bedanken voor hun onvoorwaardelijke liefde. Ben je op zoek naar een bijzonder cadeau voor je moeder? Wij zetten een aantal speciale Hofpas–moederdagvoordelen voor je op een rij.

1. Heerlijk ontbijten of lunchen bij Brasserie Ock, nabij Landgoed Ockenburg. Heerlijke luxe broodjes, croissants, diverse soorten beleg, ei, vers fruit en nog veel meer. Tevens krijgen alle moeders een kleine verrassing. Moederdagontbijt €13,50, kids €6,75 en Moederdaglunch €19,50, kids €9,75. Hofpasvoordeel: 5% korting op de rekening. Maximaal 2 personen per pas. Niet in combinatie met andere voordeelpassen.

2. Ook bij de Waterreus kan je terecht voor een Moederdagontbijt. Naast alle broodjes, eieren, beleg en zoetwaren hebben ze hier een heerlijke chocoladefontein! Daarnaast krijgen alle mamma’s gratis een glas prosecco. Hofpasvoordeel: Prijs €12,50 en voor alle moeders €10,-.

3. Trakteer moeders op een avondje uit! Oppas Madelief vind Moederdag natuurlijk superbelangrijk en daarom geven ze speciaal voor deze dag ouders een avondje gratis oppas. Hofpasvoordeel Oppas Madelief – 1 avond gratis oppassen. Voorwaarden: 3 uur lang, in de avond als de kids slapen.

4. Verras je moeder met een Moederdag High Tea bij Fletcher Hotel Leidschendam. Hofpasvoordeel: Moederdag High Tea van €22,50 voor €17,50 + gratis goodiebag.

Test loopt door onder foto.



5. Sieraden zijn natuurlijk altijd een goed cadeau. Hofpasvoordeel De Goudshop: 50% korting op gehele collectie zoetwaterparel-armbandjes + colliers! OP=OP

6. Verwen je moeder met het meest ontspannen cadeau. Koop 2 single floatsessies voor €69,- en kom samen met je moeder, of laat haar 2 keer floaten. Bij inlevering van de cadeaubon in de vestiging ontvangt mamma ook eenmalig een potje Epsomzout. Hofpas Moederdagvoordeel Floatcenter: 2 floatsessies + een SpaCapsule van 14 minuten voor €69,-

7. Moms Surf Day bij Hart Beach. Speciaal voor de sportieve mamma’s. Surfles inclusief theorie en materiaalhuur, lifestyle fotoshoot met surfy thema en vers gebakken pancakes pimpen! €55,- per koppel (mams plus 1 kind) €25,- per extra broer of zus. Hofpasvoordeel Hart Beach: Gratis kortingsvoucher voor een vervolgsurfles en een smoothie als welkomstdrankje tijdens Moms Surf Day.

Test loopt door onder foto.



8. Gaat jouw moeder vaak naar de sportschool? Dan is een cadeau van Body en Fashion perfect voor jouw moeder. Hofpasvoordeel Body and Fashion: Op alle ‘better bodies’ en ‘Nebbia’ dameskleding 15% korting vanaf nu tot en met Moederdag.

9. Speciaal voor de allerliefste mamma’s: Prachtige sieraden van Briljant. Hofpasvoordeel Juwelier Vuyk: 25% korting op alle Briljant sieraden.

10. Is jouw moeder een sportliefhebber en is ze vaak in de sportschool te vinden? Recut65 is een designatelier gespecialiseerd in sportkleding. Hofpasvoordeel Recut65 Rijswijk: Bij het kopen van een Moederdagcadeaubon 10% korting.

11. Geef je moeder een onvergetelijk cadeau. Een tastbare herinnering van Kiekjedag! Hofpasvoordeel Kiekjedag.nl: Een fotoshoot op het strand van €200,- voor €150,-, 60 tot 80 bewerkte foto’s in hoge resolutie + een filmpje voor social media met 20 foto’s en een paar bewegende beelden gratis.

12. Verwen je moeder met een heerlijke treatment van Food Board tijdens Het Lente Event. Laat je inspireren en verwennen maar ontspan en geniet vooral maximaal. Dinsdag 15 mei, mini treatments €25,- met dierproefvrije cosmetica en producten die fair trade worden verkregen. Hofpasvoordeel Food Board: gratis goodiebag.

13. Geef je moeder een heerlijke, relaxte verjongende gezichtsbehandeling. Ze zal helemaal stralen. Hofpasvoordeel Farm de Beauty: 10% korting op een cadeaubon voor een verjongende gezichtsbehandeling.

Profiteren van alle bovenstaande Hofpasvoordelen? Vraag De Hofpas dan gratis aan. De Hofpas is de allerleukste voordeelpas van Den Haag waarmee je voordeel krijgt bij meer dan 500 aangesloten winkels, restaurants en uitjes. Fijne Moederdag!



www.dehofpas.nl