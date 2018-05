Mama’s zwemmen gratis op Moederdag

Moeders kunnen aanstaande zondag op Moederdag gratis zwemmen in gemeentelijke zwembaden in onze stad. Enige voorwaarde: je moet je kinderen meenemen naar het zwembad. Die mogen alleen niet gratis naar binnen.

De actie is geldig in de Blinkerd, het Hofbad, de Houtzagerij, Overbosch, de Waterthor en het Zuiderpark. Op de site van de gemeente staan de tijden waarop moeders gratis mogen zwemmen.

Het is nog niet duidelijk hoe de zwembaden gaan controleren of je wel echt met je kinderen bent, of met een nichtje of buurjongetje.