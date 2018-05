Micha zoekt gulle gever die babyspullen betaalde

De kersverse vader Micha Privé werd afgelopen dinsdag blij verrast tijdens het inkopen van babyspullen. Hij wilde zijn cadeau gekregen tegoedbonnen inleveren bij een winkel in de Mega Stores toen bleek dat er te weinig tegoed op de bonnen stond.

Hij bood de medewerkster aan zijn portemonnee te halen in de auto toen een gulle gever besloot de 11 euro voor hem af te rekenen. “Een man achter me vroeg hoeveelste kind het was”, vertelt Micha in het programma Haagse Ochtendradio. “Toen ik zei dat het mijn eerste was bood hij aan de resterende elf euro te betalen.” Micha weigerde dit aanbod tot twee keer toe. “Maar hij stond erop.”

Verbaasd door dit vriendelijke gebaar verliet Micha de zaak. “Ik wil hem alsnog heel graag bedanken”, vervolgt de jonge vader. “Ik verhuur springkussens en wil hem graag een springkussen voor een dag aanbieden.” Er is alleen één probleem. Micha heeft de gegevens niet van de gulle gever. “Ik weet alleen dat hij ongeveer 1.75 meter lang is, een normaal postuur heeft en licht getint, ik denk Surinaams.” Ben of ken jij de vrijgevige man die afgelopen dinsdag een bedrag van elf euro heeft voorgeschoten stuur dan een e-mail naar info@denhaagfm.nl of stuur Micha een bericht op Facebook.

Luister hier naar het gesprek met Micha Privé op Den Haag FM.