Tientallen woningen ontruimd na brand in Scheveningen

In restaurant Azade aan de Kalhuisplaats op Scheveningen heeft woensdagochtend korte tijd brand gewoed. De brand is vermoedelijk ontstaan in de keuken van het restaurant, zegt de brandweer. Uit voorzorg zijn 63 woningen boven het restaurant ontruimd.

Bij de brand raakte niemand gewond maar de schade aan het restaurant is ‘aanzienlijk’, zo laat een woordvoerder van de brandweer weten.

De tientallen bewoners van het appartementencomplex boven het restaurant kunnen voorlopig niet terug naar huis. Volgens de brandweer hangt er teveel koolmonoxide in het complex en is het lastig ‘doorluchten’ omdat er te weinig wind staat.

Strandtent

Bewoners die nog niet terug naar huis kunnen zijn opgevangen in de nabijgelegen strandtent Boonoonoonoos. Daar werd de bewoners medegedeeld dat de eerste etage van het appartementencomplex aan de Kalhuisplaats tijdelijk onbewoonbaar is. Daar wordt per woning gekeken wanneer bewoners weer terug kunnen.