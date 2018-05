Voormalig burgemeester trok terecht paspoorten ‘Syriëgangers’ in

De voormalig burgemeester Jozias van Aartsen heeft in 2015 terecht de paspoorten van twee Hagenaars ingenomen zodat de mannen niet naar Syrië konden reizen. De Raad van State bepaalde dat woensdagochtend. De mannen zouden zich bij een terreurgroep willen voegen.

De invordering gebeurde nadat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) lucht kreeg dat de twee Hagenaars naar Syrië wilden om mee te doen aan de jihad. De mannen zouden volgens de NCTV ‘radicaal-jihadistisch materiaal’ bezitten en al over een reis naar Syrië hebben gesproken. Door hun paspoorten in te nemen werd dit ze onmogelijk gemaakt. Volgens de Raad had Aartsen eigenlijk zelf onderzoek moeten doen naar aanleiding van de ondervindingen van de NCTV, maar verklaarde de inname toch terecht.

De ouders van voornamelijk jonge ‘Syriëgangers’ klaagden dat Nederland te weinig deed om de jongeren tegen te houden. Sinds het begin van de burgeroorlog zijn al rond de 300 Nederlanders voor de jihad naar Syrië en Irak vertrokken.