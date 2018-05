WINACTIE: Vrijkaarten voor de CD-presentatie van Splendid, met het album erbij!

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor de CD-presentatie van ‘7KINGS’, het nieuwe album van de Haagse band Splendid. De CD wordt op vrijdag 18 mei gepresenteerd tijdens een uitverkocht concert in het Paard. Wil jij erbij zijn en ook het album winnen? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Weinig bands passen zo perfect bij Den Haag FM als de Haagse reggaegroep Splendid. Al zestien jaar is de band hofleverancier van zonneschijn op de radio. Ook het nieuwe album ‘Seven Kings’ staat weer vol pop, reggae en hiphop. ‘Sun comes up’ is de eerste single van het nieuwe album. De live-shows van Splendid zijn een ervaring waar de vonken van af spatten! Frontman Path Smith zweept het publiek op tot het dak eraf vliegt.

In de week voor de releaseparty van het nieuwe album draait Den Haag FM in elk programma een track van het nieuwe album. Bovendien maak jij kans op vrijkaarten voor de show én het nieuwe album. Ook komt de groep op woensdagmiddag 16 mei optreden in de studio van Den Haag FM.

Vrijkaarten

Wil jij gratis met een vriend of vriendin op vrijdag 18 mei naar de CD-presentatie van Splendid in het Paard én beiden ook het nieuwe album ‘7KINGS’ winnen? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaars van de vrijkaarten.

Foto: Viktor Steinfelder

