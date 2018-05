WINACTIE: Vrijkaarten voor Son Mieux & The Brahms in het Paard

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor het uitverkochte concert van Son Mieux en The Brahms in het Paard op zondag 20 mei.

Een dubbelconcert met twee van de meest toonaangevende Nederlandse indie bands van dit moment: The Brahms en Son Mieux! The Brahms ontstond op de Herman Brood Academie en combineert aanstekelijke en melodieuze hooks, met traditionele Afrikaanse grooves en ritmes. De groep won met hun melodieuze hits vele awards en dit jaar was daar het langverwachte debuutalbum ‘Me And My Damn Dreams’. De Haagse band Son Mieux is in korte tijd uitgegroeid tot een vaste waarde in de muziekscene. De band speelde al op de grootste festivals van het land als Eurosonic, The Life I Live en Surfana en ging op tour met DI-RECT en Haevn.

Wil jij gratis naar het concert van Son Mieux en The Brahms in het Paard op zaterdag 19 mei? Den Haag FM geeft een keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live met de winnaars van de vrijkaarten.

