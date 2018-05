Meerdere zwanen gedood in Zuiderpark

In het Zuiderpark in zijn de afgelopen weken vier dode zwanen gevonden waarvan de nek was omgedraaid. Ook bleken in verschillende nesten de eieren vertrapt. Dat meldt de politie Zuiderpark op Facebook.

Er zijn inmiddels maatregelen genomen om de watervogels te beschermen. De politie controleert, samen met handhavers en boswachters, de broedplaatsen in het park. Verder zijn er hekken om de nog niet aangetaste zwanennesten geplaatst.

In februari werd het Zuiderpark ook al getroffen door geweld tegen dieren. Of het dezelfde daders betreft is niet bekend. Voor zover bekend is daar nog niemand voor opgepakt. In de hoop meer hulp te krijgen bij de opsporing van de daders plaatste de politie een bericht op Facebook van de gruweldaden.

Foto: Maxpixel