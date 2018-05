Moederdag op het Plein: terrasje pakken voor een goed doel

Het jaarlijkse moment om de moeders in het zonnetje te zetten komt er weer aan: zondag is het Moederdag. Free a Girl organiseert dit jaar op het Plein daarom het speciale Moederdagterras. “Dat is een hele dag vol gezelligheid en typische mama-dingetjes en alle opbrengst gaat naar Free a Girl”, vertelde organisator Annabel Heijen op Den Haag FM.

Op het Plein staat heel de dag in het teken van de moeder. “Er is een groot podium met de hele dag muziek en entertainment.” Omdat een groot deel van de drankjes en hapjes gesponsord is kunnen de donaties die mensen doen direct naar Free a Girl. Annabel vindt dat er ook voor de zonen genoeg te doen is. “Je kan bijvoorbeeld ook een neppe tatoeage laten zetten met ‘I love mom’.”

Dat op een luchtige dag als Moederdag ook aandacht wordt gevraagd voor jonge meisjes in de prostitutie is volgens Annabel juist goed. “We kunnen wel heel serieus bij talkshows aanschuiven, maar op deze manier komt onze boodschap ook op een andere manier over.”

