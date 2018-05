Nederland door naar finale Eurovisie Songfestival

Tijdens de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival van donderdagavond heeft Waylon een plek in de finale veroverd namens Nederland. Onze Songfestivalkenner Frits Huffnagel vertrok donderdagochtend al richting Lissabon om aanwezig te kunnen zijn bij het optreden van de Nederlandse inzending. “De uitvoering was gewoon perfect”, vertelde Frits in het programma Hou je Haags op Den Haag FM.

Zaterdag is de grote finale van de internationale muziekcompetitie. Ook daar zal Frits Waylon aanmoedigen. Een goed liedje is slechts een onderdeel van een winnende act volgens de kenner “Op televisie is tachtig procent van de boodschap natuurlijk beeld. Het is dan ook niet alleen het liedje, het draait om het totaal.” Waylon gooit hoge ogen, maar een overwinning voor Nederland zit er waarschijnlijk niet in. “Er is niet een absolute favoriet, maar volgens de bookmakers staat Waylon niet in de top 5.” Daarom kan de finale extra spannend zijn, zegt Frits.

Wat voorspellingen betreft weet Huffnagel één ding zeker: “Duitsland en Frankrijk hebben echt een grote kans. Tsjechië is mijn favoriet, maar die zal het wel niet worden aangezien mijn favoriet nooit wint.”

Luister hier naar het interview met Frits Huffnagel op Den Haag FM.